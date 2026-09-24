Zayn en Chile: este es el posible setlist de su show en el Santander Arena

El cantante Zayn Malik volverá a Chile de la mano de su gira "KONNAKOL Tour".

A 12 años de su única visita a territorio nacional, donde se presentó junto a One Direction, el artista británico llegará al Santander Arena el próximo viernes 2 de octubre.

En tanto, aún quedan entradas disponibles a través de Puntoticket, con precios desde los $81.483, para las localidades de Cancha Frontal, Cancha General y Platea Baja.

Posible setlist de Zayn en Chile

El posible repertorio toma como referencia las canciones que Zayn ha interpretado durante sus recientes shows del "KONNAKOL Tour".