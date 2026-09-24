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Zayn en Chile: este es el posible setlist de su show en el Santander Arena
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Autor: Redacción Cooperativa
El cantante británico regresa después de 12 años con su gira "KONNAKOL Tour".
El cantante británico regresa después de 12 años con su gira "KONNAKOL Tour".
El cantante Zayn Malik volverá a Chile de la mano de su gira "KONNAKOL Tour".
A 12 años de su única visita a territorio nacional, donde se presentó junto a One Direction, el artista británico llegará al Santander Arena el próximo viernes 2 de octubre.
En tanto, aún quedan entradas disponibles a través de Puntoticket, con precios desde los $81.483, para las localidades de Cancha Frontal, Cancha General y Platea Baja.
El posible repertorio toma como referencia las canciones que Zayn ha interpretado durante sus recientes shows del "KONNAKOL Tour".