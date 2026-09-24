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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Zayn en Chile: este es el posible setlist de su show en el Santander Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante británico regresa después de 12 años con su gira "KONNAKOL Tour".

Zayn en Chile: este es el posible setlist de su show en el Santander Arena
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El cantante Zayn Malik volverá a Chile de la mano de su gira "KONNAKOL Tour".

A 12 años de su única visita a territorio nacional, donde se presentó junto a One Direction, el artista británico llegará al Santander Arena el próximo viernes 2 de octubre.

En tanto, aún quedan entradas disponibles a través de Puntoticket, con precios desde los $81.483, para las localidades de Cancha Frontal, Cancha General y Platea Baja.

Posible setlist de Zayn en Chile

El posible repertorio toma como referencia las canciones que Zayn ha interpretado durante sus recientes shows del "KONNAKOL Tour".

  • "Nusrat"
  • "sHe"
  • "Met Tonight"
  • "Birds on a Cloud"
  • "What I Am"
  • "Alienated"
  • "Dreamin"
  • "Concrete Kisses"
  • "Gates of Hell"
  • "BoRdErSz"
  • "PILLOWTALK"
  • "Lied To"
  • "Used to the Blues"
  • "Take Turns"
  • "FATAL"
  • "dRuNk"
  • "iT's YoU"
  • "Scripted"
  • "Sweat"
  • "Die For Me"

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