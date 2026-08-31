Sin Ricky Martin: Menudo celebra 50 años con una gira que reúne a siete exintegrantes

Siete exintegrantes de Menudo se reunirán en una gira con motivo del 50 aniversario del legendario grupo puertorriqueño, que arrancará en octubre en California y terminará en diciembre en Puerto Rico con sus canciones adaptadas a las voces adultas de sus antiguos miembros, pero que, aseguraron en entrevista con EFE, mantienen el sonido que los caracterizó.

Creado en 1977 por el productor Edgardo Díaz, este grupo se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la música popular latinoamericana, especialmente durante la década de 1980.

Por sus filas pasaron artistas como Ricky Martin, quien se incorporó en 1984 junto con Draco Rosa, aunque ninguno de los dos participará en esta gira.

"Súbete a mi moto"

Ralphy Rodríguez, de 53 años y miembro de 1986 a 1987, recordó que la banda tuvo "un repertorio de cientos de canciones" entre 1979 y 1991, y que por ello tuvieron "muchas reuniones eligiendo primero cuáles canciones vamos a cantar y luego quién va a cantar cada canción".

El criterio fue, según Raymond Acevedo (1985-1988), "por sentimiento" y por la época de cada uno en la agrupación.

Entre las imprescindibles, Roy Rosselló (1983-1986) citó "Súbete a mi moto", que canta René Farrait (1979-1982), y este sumó "Claridad", para él "la clásica" del grupo.

"Las canciones se adaptan a nuestros tonos ahora de hombre", explicó Acevedo. "Suena a Menudo porque son las mismas voces", dijo el cantante de 54 años.

"No todas las canciones de Menudo eran melodías muy altas (...) solamente lo bajamos un tonito", precisó Rodríguez.

Por su parte, Robert Avellanet (1988-1991) apuntó que el único que canta en la misma tonalidad de entonces es Sergio Blass (1986-1990), porque "no le cambió la voz".

El grupo seguía un modelo que obligaba a los integrantes en plena adolescencia a salir cuando cambiaban de voz.

Tres generaciones

"Es un espectáculo generacional y familiar", dijo Farrait, que espera en el concierto "por lo menos tres generaciones": las seguidoras que ya son abuelas, las hijas a las que llevaban a los conciertos y los nietos de aquellas.

"No es solamente el show para las fans, sino para los hijos de las fans, para los nietos, para los abuelos", subrayó Rosselló. "Yo veo a las hijas de las fans (...) van bailando más que nosotros", añadió.

Rodríguez incluyó en esa cuenta a la "generación Z, que le encanta todo lo de los 80 y los 90, los casetes, los vinilos", mientras Rubén Gómez (1987-1990) agradece a internet por los nuevos seguidores adolescentes que siguen valorando su música.

La ola de las boy bands

Blass situó la gira en el regreso de las boy bands (grupos juveniles masculinos), que mantienen viva "una era dorada del pop", y presentó a Menudo como "embajadores de esa generación musical".

Rodríguez además puso como ejemplo la residencia del grupo estadounidense Backstreet Boys en Las Vegas y consideró que el aniversario llega "en este tiempo donde toda esta nostalgia está al frente de todo".

Para Acevedo "los escritores de ahora están volviendo" al estilo de composición de los años 70 y 80.

Sobre la preparación de la gira, Farrait bromeó que en "los primeros ensayos (...) nos dolía hasta el pelo", mientras Rodríguez la comparó con la disciplina de "los boxeadores antes de la pelea": "Dos o tres meses de entrenamiento".

Los bailes se mantienen "prácticamente los mismos", según Farrait, con algunos movimientos eliminados o adaptados, que Avellanet describió como "una mezcla de jazz y karate y militar".

La gira arrancará el 10 de octubre en Los Ángeles (California) y pasará por Chicago el 17 y por Nueva York el 7 de noviembre. El 28 llegará a Ciudad de México, su única parada fuera de Estados Unidos, y el 4 de diciembre a Hollywood (Florida), antes de terminar el 12 en San Juan (Puerto Rico).

Al preguntarles cuál de las presentaciones les imponía más, Farrait se quedó con la noche de Puerto Rico: su público, recordó, fue el que dio al grupo "ese primer apoyo" para que "trascendiera a otros lugares".