Detienen en Argentina a acusado de crimen en feria navideña de Cerro Navia

En Argentina permanece detenido Demis Isac Martínez Palma, alias "Nemo", un chileno de 19 años que está acusado de ser al autor material del crimen de un joven en una feria navideña en Cerro Navia, en diciembre pasado.

La policía de Buenos Aires lo capturo en un control el pasado 21 de mayo, portando una cédula chilena al parecer legítima, pero una licencia de conducir adulterada, todo a nombre de "Lisandro Keneth Sagredo Tauler".

Sin embargo, reporta La Nación, "su verdadera identidad fue descubierta en las últimas horas gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades chilenas y distintas áreas de la Policía de la Ciudad".

"Se espera que las autoridades diplomáticas chilenas impulsen formalmente el pedido de extradición para que sea trasladado a su país y enfrente allí el proceso judicial por homicidio", agregó el diario argentino.