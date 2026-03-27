Standly quedó con arresto domiciliario tras ser detenido conduciendo en drogas

El cantante Standly tendrá que cumplir la pena de arresto domiciliario diurno tras ser detenido conduciendo bajo la influencia de las drogas.

El intérprete de "Pégate" fue formalizado este viernes en una audiencia en la que también se le condenó por la conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes y otras infracciones a la Ley de Drogas.

Además del arresto domiciliario diurno Standly quedó con arraigo nacional y recibió la suspensión de su licencia de conducir, la cual no portaba al momento de la detención.

Este jueves el músico urbano, que tiene casi 8 millones de oyentes en Spotify, fue detenido por Carabineros tras evadir un control policial previo.

De acuerdo al reporte policial, Standly también portaba tres bolsas de marihuana, una pastilla y media de color rosado y dos bolsas de género con más de 69 millones de pesos en su interior.