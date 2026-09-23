Taylor Swift anuncia su nuevo single "Patient Zero": ¿Cuándo se estrena?

Taylor Swift anunció que lanzará un nuevo sencillo bajo el nombre "Patient Zero".

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo 'Patient Zero' saldrá el 25 de septiembre", compartió la cantante en Instagram acompañado de una fotografía en la que aparece con un vestido negro.

Horas antes Swift había publicado en su página web un conteo regresivo frente a unas cortinas de teatro, sin dar detalles sobre lo que iba a anunciar.

El reloj y la estética parecían mantener el estilo burlesque que exploró en "The Life of a Showgirl" (2025), pero una vez que se reveló la noticia, la página web mostró un fondo gris, un árbol sin hojas, y Swift apareció con una imagen mucho más sobria y menos festiva que antes, lo que podría anticipar una nueva etapa musical.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026.

Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.