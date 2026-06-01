Taylor Swift llega a "Toy Story 5" con una canción original

Tras semanas de especulación, la cantante Taylor Swift puso fin a los rumores al confirmar que será parte de "Toy Story 5" con una canción original.

El anuncio, celebrado tanto por sus fans como por los seguidores de la querida saga de los juguetes de Pixar, reveló que el tema se titulará "I Knew It, I Knew You", con el cual la artista marca su regreso al country al inspirarse en el personaje de la vaquera "Jessie".

Swift celebró que su fandom, conocido como "Swifties", no tardara en descubrir su colaboración con Pixar y Disney, confirmando que la canción se lanzará este viernes 5 de junio en todas las plataformas.

"Siempre he soñado con componer canciones para estos personajes, a los que adoro desde que tenía cinco años y vi la primera película de 'Toy Story'. Me enamoré al instante de 'Toy Story 5' cuando tuve la suerte de verla en sus primeras fases de producción, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa de la proyección. Hay cosas que simplemente te llegan, ¿verdad?", reconoció la cantante en sus redes sociales.

"Toy Story 5" llegará a las salas de cine el próximo 18 de junio.