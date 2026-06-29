Tema de "Evangelion" elegido mejor canción de anime de todos los tiempos

El legendario tema de "Neon Genesis Evangelion" fue elegido la mejor canción de anime de todos los tiempos en Japón.

Así lo confirmó el resultado de un sondeo de la cadena japonesa TBS, que consultó a 166 profesionales de la música de 41 países y regiones para elegir a las 100 canciones de anime más potentes de la historia.

Cantantes, músicos, compositores, productores musicales y profesionales de la industria musical de todo el mundo eligieron "A Cruel Angel's Thesis", de Yoko Takahashi, como la más grande canción de anime que ha entregado Japón a la fecha.

Logró vencer a "Blue Bird", perteneciente al anime "Naruto Shippuden", que quedó segundo, mientras que el clásico "CHA-LA HEAD-CHA-LA" de "Dragon Ball Z" se instaló en el tercer puesto.

A más de 30 años del debut de la serie, se está desarrollando un nuevo anime original de la saga producido por Studio Khara y CloverWorks, el cual está encabezado por Kazuya Tsurumaki ("Rebuild of Evangelion") y Toko Yatabe ("Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time") como directores.

Junto a Yoko Taro ("NieR") como guionista y showrunner, se sumó el compositor Keiichi Okabe en la música.

Acá están las mejores 20 canciones de anime de la historia: