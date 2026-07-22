Testimonio en juicio contra D4vd revela que cuerpo encontrado en su auto estaba "irreconocible"

La Fiscalía de Los Ángeles presentó las primeras pruebas en la audiencia preliminar que definirá si el cantante David Burke, mejor conocido como D4vd, enfrentará un juicio por el asesinato en primer grado de Celeste Rivas Hernández, menor de 14 años cuyos restos fueron hallados en un vehículo de su propiedad.

Durante la jornada en el tribunal, el testimonio del detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Josh Byers, dio cuenta de que la víctima no pudo ser reconocida de inmediato por el avanzado estado de descomposición en que fue hallada en septiembre de 2025, dentro del maletero del auto.

Entre la evidencia expuesta por el Ministerio Público se mostraron fotografías del hallazgo y la grabación de la cámara corporal de un policía que interrogó al músico en su vivienda.

En el registro, el intérprete de 21 años se mostró tranquilo y aseguró que no veía a la joven desde hacía tiempo, afirmando además que ella le había dicho que tenía 18 años.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación, el artista conoció a la menor por internet cuando ella tenía apenas 11 años. Con el tiempo iniciaron un vínculo sentimental, pero la relación se tensionó cuando la víctima amenazó con divulgar información del romance para perjudicar la carrera del cantante.

Ante esto, las autoridades creen que D4vd planeó la muerte de la joven e implementó un plan para encubrir el asesinato, enviando incluso mensajes de texto al teléfono de ella tras el ataque para simular que desconocía su paradero.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, adelantó que presentarán al menos diez testimonios para demostrar la causa probable y no descartó pedir la pena de muerte.

Por su parte, los abogados defensores de Burke sostuvieron la declaración de inocencia de su cliente durante la jornada preliminar, la cual se extenderá durante toda la semana.