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Tópicos: Magazine | Música | The Rolling Stones

La IA rejuvenece a The Rolling Stones en su nuevo videoclip

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"In The Stars" es el primer single de su último disco, "Foreign Tongues".

La IA rejuvenece a The Rolling Stones en su nuevo videoclip
 The Rolling Stones

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood volvieron a los '70 gracias a la IA.

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The Rolling Stones lanzó este jueves el videoclip de "In the stars", el primer single de su nuevo álbum "Foreign Tongues", donde Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood son rejuvenecidos gracias a la inteligencia artificial (IA).

Este trabajo de rejuvenecimiento digital, para llevar a la banda de vuelta a los años '70, fue realizado con tecnología deepfake por Deep Voodoo, compañía especializada en efectos visuales basados en IA y que pertenece a Matt Stone y Trey Parker, los creadores de "South Park".

La actriz Odessa A'zion ("Marty Supreme") protagoniza el clip, llegando a lamer el rostro de Jagger rejuvenecido digitalmente en un momento del video.

"¿Estás bromeando? Es mi sueño. El primer disco que compré y que escuché de principio a fin fue 'Tattoo You'. Estoy obsesionado con los Rolling Stones", aseguró la A'zion, tachando esta participación de su lista de cosas que hacer antes de morir.

"Foreign Tongues" saldrá a la venta el próximo 10 de julio, siendo su primer trabajo de estudio desde "Hackney Diamonds" (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy.

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