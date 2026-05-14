La IA rejuvenece a The Rolling Stones en su nuevo videoclip

The Rolling Stones lanzó este jueves el videoclip de "In the stars", el primer single de su nuevo álbum "Foreign Tongues", donde Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood son rejuvenecidos gracias a la inteligencia artificial (IA).

Este trabajo de rejuvenecimiento digital, para llevar a la banda de vuelta a los años '70, fue realizado con tecnología deepfake por Deep Voodoo, compañía especializada en efectos visuales basados en IA y que pertenece a Matt Stone y Trey Parker, los creadores de "South Park".

La actriz Odessa A'zion ("Marty Supreme") protagoniza el clip, llegando a lamer el rostro de Jagger rejuvenecido digitalmente en un momento del video.

"¿Estás bromeando? Es mi sueño. El primer disco que compré y que escuché de principio a fin fue 'Tattoo You'. Estoy obsesionado con los Rolling Stones", aseguró la A'zion, tachando esta participación de su lista de cosas que hacer antes de morir.

"Foreign Tongues" saldrá a la venta el próximo 10 de julio, siendo su primer trabajo de estudio desde "Hackney Diamonds" (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy.