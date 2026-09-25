Tras la polémica, conciertos de Ed Sheeran fueron cancelados por mal tiempo

La gira por Estados Unidos del británico Ed Sheeran enfrenta otro inconveniente con la cancelación de sus dos presentaciones en el Gillette Stadium de Massachusetts previstas para este sábado, debido a la tormenta invernal que afectará este fin de semana la costa este del país.

La cancelación de los conciertos de "Loop Tour" de Sheeran están precedidos por la controversia surgida luego de que el rapero Macklemore, que era su telonero, fuera vetado por declaraciones que hizo en apoyo a Palestina durante la primera presentación realizaron en Nueva Jersey.

"Debido a las alertas meteorológicas severas vigentes en Boston y en toda Nueva Inglaterra durante el fin de semana, y tras consultar con las autoridades locales, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium", declaró la empresa promotora Messina Touring en un comunicado.

"La seguridad de los fans, el personal y todos los involucrados en los espectáculos es nuestra máxima prioridad", agregó el texto.

La presentación del sábado estaba presidida por una protesta convocada por la red Peace Action contra el magnate Robert Kraft y su papel en la exclusión de Macklemore de la gira.

Macklemore acusó a Kraft, dueño del estadio Gillette en la ciudad de Foxborough, Massachusetts, de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.

De acuerdo con Peace Action, la manifestación también rechazaría el creciente poder de los multimillonarios y de las instituciones poderosas para influir tanto en la política como en los límites del debate público.