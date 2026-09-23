Víctor Jara llega al Grammy Latino con canción interpretada por Manuel García

La canción "Deja la vida volar", de Víctor Jara, fue nominada al Grammy Latino por la interpretación de Manuel García, incluida en la banda sonora de la serie "La Casa de los Espíritus".

"La voz de Víctor, hoy más presente que nunca, no fue acallada por la oscuridad de la dictadura que algunos todavía insólitamente defienden", declaró el músico y compositor, quien obtuvo en total tres nominaciones en la categoría "Mejor música para medios audiovisuales" por la banda sonora de la serie basada en la aclamada novela de la escritora chilena Isabel Allende.

Además de la emblemática pieza, García fue nominado por otras dos canciones de su autoría: "Himno del pueblo", interpretada por el músico chileno Angelo Pierattini, y "Blancaluna", por Niko Kont, actor y cantante chileno que en la serie interpreta a Pedro Tercero García, un personaje inspirado en la figura de Víctor Jara.

"Más allá y lejos de todo aquello, siempre el vecino Víctor ha llenado a nuestro pueblo de guirnaldas de colores, de humor, de reflexión, de baile y tradición. Por eso decimos a viva voz el canto que tiene sentido y razón presente: ¡ahora y siempre!", agregó.

El anuncio oficial de las nominaciones a los Grammy llegó tras cumplirse 53 años del asesinato del músico a manos de militares durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el 16 de septiembre de 1973, y coincide con múltiples homenajes, como el tradicional evento "Mil guitarras y mil voces para Víctor Jara", que se celebrará el próximo sábado 26 de septiembre.

García fue nominado junto a Tomás Videla, Matthew Atticus Berger, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Juan Pablo Villanueva y el propio Víctor Jara, como compositor, por la banda sonora de la serie chilena, que compite con las producciones "Amor animal,Las muertas,Menem" y "El agente secreto".