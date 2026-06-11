Panoramas familiares destacados para estas vacaciones de invierno
Revisa algunas propuestas para salir con los más pequeños de la casa.
Evento para grandes y chicos para disfrutar este receso de invierno.
Revisa algunas propuestas para salir con los más pequeños de la casa.
Evento para grandes y chicos para disfrutar este receso de invierno.
Con motivo del receso de las clases por vacaciones de invierno, es tradicional que diversos espectáculos lleguen a las principales ciudades, para aprovechar la fecha y entusiasmar a los más pequeños de la casa.
Por ello, acá te contamos algunos de los panoramas agendados más destacados.
Evento para grandes y chicos que ya abrió sus puertas, siendo un espacio físico, inmersivo, emocional y creativo donde el juego vuelve a ocupar un lugar central.
Las familias podrán sumergirse en los mundos de Peppa Pig, My Little Pony, Play-doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf con actividades inspiradas en cada marca, combinando desafíos físicos, creativos y estratégicos.
Entre el 18 de junio y el 12 de julio, Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú recibirán esta experiencia inmersiva basada en la exitosa serie animada.
Toda la familia podrá disfrutar de zonas de juegos e inmersión, que recrean los escenarios más reconocidos del hogar de la familia "Heeler", además de un espacio de construcción colaborativa con piezas de gran tamaño y oportunidades para tomarse fotos con "Bluey" y "Bingo".
La entrada es totalmente gratuita.
El recorrido inmersivo sigue con sus puertas abiertas en el Parque Quinta Normal, transportando a los fanáticos directamente al universo creado por J.K. Rowling.
La experiencia funciona de lunes a domingo desde las 18:00 horas, siendo un recorrido que dura aproximadamente entre 60 a 90 minutos.
Las entradas, desde 19.900 pesos, están disponibles mediante Fever.
Santiago es la primera ciudad latinoamericana en recibir esta exposición inmersiva, que ya recorrió Zúrich, Berlín, Viena y Bruselas.
La muestra del colectivo suizo PROJEKTIL propone un viaje sensorial por el dolor, la resiliencia y la identidad de la icónica artista mexicana mediante proyecciones 360 grados, audio original y banda sonora especialmente diseñada.
El MuBo tendrá actividades para toda la familia entre entre junio e inicios de julio, incluyendo dinámicas de "Encuentra el objeto olvidado", trivias bomberiles y jornadas de cuentacuentos.
Mientras que el sábado 27 de junio se celebrará anticipadamente el Día del Bombero, con entrada liberada y recorridos guiados excepcionales encabezados por voluntarias y voluntarios, además de talleres de creación de chapitas y especial de cuentacuentos a cargo de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil (Bilij).