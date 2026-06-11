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Tópicos: Magazine | Panoramas

Panoramas familiares destacados para estas vacaciones de invierno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa algunas propuestas para salir con los más pequeños de la casa.

Panoramas familiares destacados para estas vacaciones de invierno
 MuBo

Evento para grandes y chicos para disfrutar este receso de invierno.

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Con motivo del receso de las clases por vacaciones de invierno, es tradicional que diversos espectáculos lleguen a las principales ciudades, para aprovechar la fecha y entusiasmar a los más pequeños de la casa.

Por ello, acá te contamos algunos de los panoramas agendados más destacados.

Family Fest Powered by Hasbro

Evento para grandes y chicos que ya abrió sus puertas, siendo un espacio físico, inmersivo, emocional y creativo donde el juego vuelve a ocupar un lugar central.

Las familias podrán sumergirse en los mundos de Peppa Pig, My Little Pony, Play-doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf con actividades inspiradas en cada marca, combinando desafíos físicos, creativos y estratégicos.

  • Ubicación: Cenco Mall Florida Center hasta el 2 de agosto
  • Horario: 09:30 a 19:00 horas
  • Entradas, desde los 14.100 pesos, disponibles mediante Ticketmaster

La casa de Bluey

Entre el 18 de junio y el 12 de julio, Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú recibirán esta experiencia inmersiva basada en la exitosa serie animada.

Toda la familia podrá disfrutar de zonas de juegos e inmersión, que recrean los escenarios más reconocidos del hogar de la familia "Heeler", además de un espacio de construcción colaborativa con piezas de gran tamaño y oportunidades para tomarse fotos con "Bluey" y "Bingo".

La entrada es totalmente gratuita. 

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Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido

El recorrido inmersivo sigue con sus puertas abiertas en el Parque Quinta Normal, transportando a los fanáticos directamente al universo creado por J.K. Rowling.

La experiencia funciona de lunes a domingo desde las 18:00 horas, siendo un recorrido que dura aproximadamente entre 60 a 90 minutos.

Las entradas, desde 19.900 pesos, están disponibles mediante Fever.

Viva Frida Kahlo

Santiago es la primera ciudad latinoamericana en recibir esta exposición inmersiva, que ya recorrió Zúrich, Berlín, Viena y Bruselas.

La muestra del colectivo suizo PROJEKTIL propone un viaje sensorial por el dolor, la resiliencia y la identidad de la icónica artista mexicana mediante proyecciones 360 grados, audio original y banda sonora especialmente diseñada.

  • Ubicación: Club de la Unión, Santiago
  • Disponible hasta el 30 de julio
  • Entradas desde 11.100 pesos mediante Fever

Museo de Bomberos de Santiago

El MuBo tendrá actividades para toda la familia entre entre junio e inicios de julio, incluyendo dinámicas de "Encuentra el objeto olvidado", trivias bomberiles y jornadas de cuentacuentos.

Mientras que el sábado 27 de junio se celebrará anticipadamente el Día del Bombero, con entrada liberada y recorridos guiados excepcionales encabezados por voluntarias y voluntarios, además de talleres de creación de chapitas y especial de cuentacuentos a cargo de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil (Bilij).

  • Ubicación: Santo Domingo 978, Metro Plaza de Armas.
  • Horario: Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.
  • Entradas: 3.000 pesos general, 1.000 pesos para estudiantes, con acceso gratuito permanente para menores de 7 años y adultos mayores.

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