Panoramas familiares destacados para estas vacaciones de invierno

Con motivo del receso de las clases por vacaciones de invierno, es tradicional que diversos espectáculos lleguen a las principales ciudades, para aprovechar la fecha y entusiasmar a los más pequeños de la casa.

Por ello, acá te contamos algunos de los panoramas agendados más destacados.

Family Fest Powered by Hasbro

Evento para grandes y chicos que ya abrió sus puertas, siendo un espacio físico, inmersivo, emocional y creativo donde el juego vuelve a ocupar un lugar central.

Las familias podrán sumergirse en los mundos de Peppa Pig, My Little Pony, Play-doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf con actividades inspiradas en cada marca, combinando desafíos físicos, creativos y estratégicos.

Ubicación: Cenco Mall Florida Center hasta el 2 de agosto

Cenco Mall Florida Center hasta el 2 de agosto Horario: 09:30 a 19:00 horas

09:30 a 19:00 horas Entradas, desde los 14.100 pesos, disponibles mediante Ticketmaster

La casa de Bluey

Entre el 18 de junio y el 12 de julio, Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú recibirán esta experiencia inmersiva basada en la exitosa serie animada.

Toda la familia podrá disfrutar de zonas de juegos e inmersión, que recrean los escenarios más reconocidos del hogar de la familia "Heeler", además de un espacio de construcción colaborativa con piezas de gran tamaño y oportunidades para tomarse fotos con "Bluey" y "Bingo".

La entrada es totalmente gratuita.

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido

El recorrido inmersivo sigue con sus puertas abiertas en el Parque Quinta Normal, transportando a los fanáticos directamente al universo creado por J.K. Rowling.

La experiencia funciona de lunes a domingo desde las 18:00 horas, siendo un recorrido que dura aproximadamente entre 60 a 90 minutos.

Las entradas, desde 19.900 pesos, están disponibles mediante Fever.

Viva Frida Kahlo

Santiago es la primera ciudad latinoamericana en recibir esta exposición inmersiva, que ya recorrió Zúrich, Berlín, Viena y Bruselas.

La muestra del colectivo suizo PROJEKTIL propone un viaje sensorial por el dolor, la resiliencia y la identidad de la icónica artista mexicana mediante proyecciones 360 grados, audio original y banda sonora especialmente diseñada.

Ubicación: Club de la Unión, Santiago

Club de la Unión, Santiago Disponible hasta el 30 de julio

Entradas desde 11.100 pesos mediante Fever

Museo de Bomberos de Santiago

El MuBo tendrá actividades para toda la familia entre entre junio e inicios de julio, incluyendo dinámicas de "Encuentra el objeto olvidado", trivias bomberiles y jornadas de cuentacuentos.

Mientras que el sábado 27 de junio se celebrará anticipadamente el Día del Bombero, con entrada liberada y recorridos guiados excepcionales encabezados por voluntarias y voluntarios, además de talleres de creación de chapitas y especial de cuentacuentos a cargo de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil (Bilij).