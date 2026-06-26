Para toda la familia: "Toy Story 5" se toma Santiago con un festival interactivo gratuito

El universo de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos de "Toy Story" llegó a Santiago con un gran panorama interactivo pensado para disfrutar en familia.

Se trata de un evento completamente gratuito en el Parque Araucano de Las Condes, con zonas de juego al aire libre, talleres de arte, escenarios tematizados y espacios sensoriales.

Para celebrar el estreno de la quinta película de la saga, los asistintes podrán participar de dinámicas como "Tattoo Club,Arma tu Forky,Operativo de Rescate,Memorice,Torre Gigante" y un "Estudio de Arte", además de talleres de cocina con la chef Camila Prado y shows de baile encabezados por Vivi Rodrigues.

"Estoy muy contenta porque yo soy una fanática de 'Toy Story' desde que soy niña. Soy mamá y sé lo importante que son los juguetes para mis niños. Es muy lindo para mí, poder estar con mis hijos hoy mostrándoles que una película que yo vi cuando era chica, que la pueden ver ellos y disfrutar, es súper especial", comentó Prado, cuya actividad consiste en la decoración de galletas con temática de la franquicia.

Sobre cómo nació la iniciativa, Sarita Camus, Marketing & Ecommerce Manager de Cinecolor, comentó que "la iniciativa nace porque la película se estrenó en los cines la semana pasada y sabemos que el éxito traspasa la pantalla", sumando que buscan invitar a todos a "vivir sus propias historias" en un espacio que significa "una oportunidad para reencontrarnos con nuestro niño interior y poder disfrutar en familia".

El evento interactivo, que se consolida como una alternativa imperdible para la familia, estará abierto de 10:00 a 18:00 horas hasta este domingo 28 de junio.