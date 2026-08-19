"¿A ti te parece normal?": Neme lanzó duro descargo por emergencia en el norte

El conductor José Antonio Neme lanzó un duro descargo contra la clase política y el centralismo a raíz de la emergencia provocada por los aluviones y las intensas lluvias en el Norte Grande, concretamente en la Región de Antofagasta.

Durante la mañana de este miércoles, el rostro de "Mucho Gusto" hizo una pausa en la cobertura de la catástrofe luego de escuchar y ver las distintas realidades de los damnificados.

"¿A ti te parece normal? Yo quiero que la gente lo sepa esto, que la gente lo sepa, que la Región de Antofagasta, la más rica del país, ¿los tributos se paguen en Santiago? ¿A usted le parece decente eso? El centralismo tributario", cuestionó el periodista.

Y continuó: "Cuando hablamos de que los recursos nunca son suficientes, se van a Antofagasta, sacan con rastrillo todo lo que hay en Antofagasta, y después vienen a pagar los tributos a Santiago. Indecente".

"Yo, si fuera la gente del norte, estaría también con una olla", sinceró el animador en su furiosa intervención.

Neme puso como ejemplo a uno de los entrevistados por el notero Juan Carlos Araya en la zona, "pidiendo trabajo, diciendo que trabajan en marisquería, o sea, un norte que le da de comer a todo el país. Discúlpenme, con todo el respeto del mundo, a mí me encantan todas las regiones, cada una tiene su belleza".