Abogado de Camilo Huerta aborda investigación por tráfico de drogas: "Está muy tranquilo"

El modelo Camilo Huerta apareció dentro de una masiva investigación por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Según reveló Canal 13, el nombre del exYingo figura en la lista de sospechosos indiciados en la causa "Imperio de Ámsterdam", liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros tras descubrir la comercialización excesiva de cannabis en dispensarios medicinales.

Si bien hay una orden de detención en contra del preparador físico, esta no se ha podido concretar debido a que actualmente se encuentra de viaje en Miami.

La defensa de Camilo Huerta

Por su parte, la defensa del chico reality confirmó a "Hay que decirlo" que ambos se enteraron de la situación judicial durante la mañana del jueves y que se han mantenido en constante comunicación tras el despacho de las órdenes de arresto.

"En ese sentido, si hoy Camilo ingresa al país y existe esta orden de detención, él va a ser retenido por parte de la Policía de Investigaciones y lo van a poner a disposición de un tribunal. Eso él lo sabe, ya está informado de aquello", sostuvo el abogado Rodrigo Núñez en el espacio televisivo.

Asimismo, explicó que la presencia del preparador físico en Estados Unidos se debe a que se encontraba acompañando a su pareja Paula Pavic en diligencias personales al momento en que se ejecutaron los masivos allanamientos en el país.

"La instrucción precisa a Camilo es que una vez que tomemos conocimiento de la audiencia de formalización y control de detención, él regrese. Que ordene su tema allá en Estados Unidos y regrese a la brevedad a Chile para poder enfrentar esta investigación", explicó el jurista sobre la estrategia fijada.

"Camilo no sé si va a regresar en las próximas horas, pero sí tiene la instrucción y el ánimo de clarificar todo esto, de comparecer a las instancias judiciales en que lo citen", añadió el defensor sobre el retorno de Huerta.