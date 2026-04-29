Actriz de "American Pie" ganó más de un millón de dólares en su primera semana en OnlyFans

La actriz Shannon Elizabeth, reconocida por aparición en películas como "American Pie" y "Scary Movie", tuvo un explosivo debut en OnlyFans, ganando más de un millón de dólares en su primera semana en la plataforma de contenido adulto.

A sus 52 años, Elizabeth inició este nuevo capítulo de su vida tras haberse divorciado de Simon Borchert, con quien se casó en 2021, asegurando que ahora busca "mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans".

Saltando a la fama por su rol de "Nadia" en "American Pie", transformándose en una sex symbol para toda una generación que la vio en pantalla en 1999, logró ganar más de 1,2 millones de dólares en sus primeros siete días en OnlyFans, según lo informado por su mánager y CEO de Creators Inc. Andy Bachman.

En conversación con Variety, explicó que "Shannon siempre ha sido una persona a la que le encanta conectar con sus seguidores y agradecerles su apoyo, y esto le permite hacerlo de una forma más directa y significativa que nunca. Es un modelo muy eficaz y, en este momento, no hay nada más eficaz para facilitar esa conexión que OnlyFans".

"OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada sin filtros a mi vida, detrás de las cámaras, y una conexión auténtica que ninguna otra plataforma permite. Aquí es también donde compartiré contenido exclusivo que simplemente no encontrarás en ningún otro sitio. No se trata solo de contenido para ver desde la distancia. Esto es para las personas que siempre me han apoyado, y quiero que lo sientan así", había expresado la intérprete antes de la apertura de su OnlyFans.

Elizabeth, quien vive en Sudáfrica enfocándose en su labor benéfica, se sumó a otras actrices que han tomado la decisión de abrir una cuenta de OnlyFans, como Carmen Electra o Drea de Matteo.