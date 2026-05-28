Antes de Kika Silva: Revelan que Cristián Arriagada habría intentado conquistar a Angélica Castro

Tras la confirmación de su romance con Kika Silva, han surgido nuevos antecedentes sobre el pasado amoroso del médico Cristián Arriagada.

Según reveló Adriana Barrientos en "Zona de Estrellas", el viudo de Javiera Suárez habría intentado conquistar a la animadora Angélica Castro.

El comentado viaje a Asia

De acuerdo al testimonio de la panelista, el cirujano plástico habría intentado un acercamiento romántico con la ex de Cristián de la Fuente, un tiempo antes de que el profesional de la salud iniciara su actual y mediática relación.

El escenario de este desencuentro amoroso habría sido un viaje de negocios que ambos compartieron durante el año 2023. Las dos figuras coincidieron en la ciudad de Hong Kong, tras ser invitados como embajadores de una conocida marca de automóviles.

Fue en este contexto internacional donde Arriagada habría desplegado sus intenciones amorosas hacia Castro, aunque la estrategia de conquista no habría rendido los frutos esperados por el doctor.

"Ella no lo pescó"

Para graficar la situación, Barrientos fue directa al describir el nivel de interés que habría mostrado el médico durante la gira. "Él se estuvo paseando por todo Hong Kong con la Angélica Castro con una marca de autos", aseguró la modelo.

"Le insistía, le rogaba y ella no lo pescó", sentenció sin filtros sobre el rechazo que habría sufrido.

Pese a los reiterados intentos y a la complicidad que ambos mostraron en transmisiones en vivo durante esa época, la figura televisiva lo habría frenado en seco. Hasta la fecha, Castro nunca se ha referido públicamente a este supuesto episodio amoroso.