Revelan episodio que marcó el quiebre entre Daniela Nicolás y su expareja, el doctor Arriagada

Luego de que Daniela Nicolás calificara al doctor Cristián Arriagada, su expareja, como "un hombre tan malo y tan narcisista que no merece ni tiempo para perderlo hablando de él", se reveló el episodio que marcó el quiebre entre la exMiss Universo Chile y el exesposo de Javiera Suárez.

En "Zona de Estrellas", de Zona Latina, la panelista Camilísima declaró saber que "la Daniela no lo pasó muy bien en esa relación".

Fue ahí donde recordó que la actriz y modelo, quien hoy se encuentra casada con el médico Matías Delgado, sacó un capítulo del podcast "Nada es tan serio", en 2025, donde habla de las "red flags y green flags" de exparejas y "a lo mejor estoy contando una infidencia, no lo sé, pero sé que una de las historias que relata Daniela Nicolás en ese podcast, sin decir nombre, sé que se refiere al doctor Arriagada".

La historia en cuestión fue "una muy mala experiencia" que vivió la exMiss Universo Chile, con Camilísima relatando que "cuando ellos eran pareja estable, se van de vacaciones al sur y en esas vacaciones, que son con la familia del doctor, el perrito del hijo de él se pierde y él le echa la culpa a Daniela".

"La Daniela quedó con esa culpa, el perro está generando un problema en el momento. La Daniela quiere ir buscar al perro y va a buscarlo, y él no. Él no hace nada por el perro. Daniela va y lo busca sola. Finalmente encuentra al perrito envuelto en un accidente que tuvo en unos alambres de púas, pide ayuda, rescatan al perrito de esa situación y, por los nervios, me imagino, o dolor, muerde a la Dani", señaló la panelista.

Y agregó: "Pero el enojo de Cristián era tan grande que no hizo nada por ayudar a la Daniela en ese momento, que estaba con una mordedura de perro, sangrando, y luego tiene que llegar la Daniela al doctor para que le vean esta herida y fue a la clínica", sin recibir ayuda del doctor en el momento.

"Luego ya él (Arriagada), horas después, se sensibiliza y quiere saber (de ella), y la Dani le dijo 'no, no, no'", indicó Camilísima, siendo el episodio que marcó el quiebre de la relación entre ambos.

Según aseguran algunos portales especializados, el viudo de la periodista Javiera Suárez se encuentra en una relación con la modelo Kika Silva, luego de que esta finalizara su relación con el actor Gonzalo Valenzuela.