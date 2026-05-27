Belén Soto confirmó relación pasada con el doctor Arriagada: "Ambos estábamos solteros"

Tras la reciente confirmación del romance entre Kika Silva y el médico Cristián Arriagada, la actriz Belén Soto también confesó haber tenido una relación en el pasado con el viudo de la fallecida periodista Javiera Suárez, cuando "ambos estábamos solteros".

Fue la propia actriz quien salió a aclarar los rumores en "Zona de Estrellas", de Zona Latina, enviando un mensaje a la panelista Camilísima en el que desmintió que su relación haya sido en paralelo a otro noviazgo del médico.

"Solo para aclarar y evitar especulaciones: con Cristián compartimos hace muchísimos años, en un momento en que ambos estábamos solteros", explicó Soto, dando cuenta de que "fue algo más que breve y, desde entonces, nuestra relación ha sido únicamente de amistad, cariño y respeto todos estos años".

Junto con ello, la protagonista de "Papi Ricky" -quien revivirá a su personaje en una película este año- celebró la relación actual de Arriagada y Silva, que ha desatado una inesperada ola de polémicas durante los últimos días, deseándole "lo mejor a ambos".

"Me alegra sinceramente verlo feliz y, tanto él como Kika, les tengo muchísimo cariño", declaró Soto en su mensaje a la panelista de farándula, enfatizando en que no tiene "nada más que agregar sobre una situación del pasado que no tiene relación con el presente, y que honestamente no me involucra".

El mensaje que Soto envió a Camilísima. (Foto: Zona de Estrellas)

La revelación del romance hizo que reflotaran duras acusaciones de Daniela Nicolás, expareja del cirujano plástico, quien reveló que fue mordida por un perro sin recibir ayuda del profesional de la salud, calificándolo como "un hombre tan malo y narcisista".