Acusan supuesta infidelidad de Fabrizio Copano cuando "estaba por ser papá"

A través de redes sociales, la influencer Pamela Galán, mejor conocida como Microteje, reveló un incómodo episodio con un comediante nacional, asegurando que este le fue infiel a su pareja poco antes de casarse.

De acuerdo a su relato, todo ocurrió en 2019, cuando se encontró al humorista en un bar luego de uno de sus shows, a quien consideraba su "amor platónico".

Si bien, la creadora de contenido no se atrevió a acercarse al standupero, su amiga le escribió su número en una servilleta, recibiendo un WhatsApp poco después y, tras un intercambio de mensajes, accedió a recibirlo en su casa.

De acuerdo al relato de Pamela, tras conversar un rato, este le dio un "decepcionante beso" y, segundos después, el humrista le confesó estar en una relación: "Me dice: 'Pu... sí, yo igual tengo polola, estoy por casarme'. No tenía idea que tenías pareja, pero si tienes pareja esto no corresponde, así que te invito a salir de mi casa".

Posteriormente, sus amigas descubrieron que el sujeto en cuestión estaba a poco de convertirse en padre por primera vez.

¿Quién es el comediante acusado de infidelidad?

Tras la viralización de la historia, el tiktoker Danilo 21 comenzó a sacar sus conclusiones y, si bien creyó que se podía tratar de Sergio Freire -cuyas infidelidades a Maly Jorquiera fueron reveladas el año pasado-, Microteje indicó que se trataba de alguien "del mismo grupo".

"La gente empezó a decirle que 'si no es Freire, es Fabrizio Copano'. Y estuve revisando si Fabrizio Copano tuvo una presentación el 2019 un domingo. Y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, en Providencia, a nada del bar donde se juntaron. No hay otro humorista que calce en las descripciones que ella dio", lanzó el influencer.

Asimismo, el reportero de farándula compartió la captura de un mensaje de Pamela, donde se lee: "Anda que la señora no sabe que anda estirando la lengua tiesa después de sus shows... Es de familia la weá, porque el hermano también andaba en la infidelidad", aludiendo a Nicolás Copano, acusado de serle infiel a María José Castro.