Adriana Barrientos reveló antiguo romance con ex de Pamela Díaz: "Pinchamos en el auto de Luli"

Adriana Barrientos sorprendió al revelar un antiguo romance que habría ocurrido hace varios años, cuando tanto ella como el involucrado estaban solteros.

En el programa "Encantadas" de Zona Latina, la animadora relató que en aquella época tenía una mala relación con Pamela Díaz y consideraba el acercamiento como algo "prohibido". Fue en ese contexto cuando recurrió a su amiga Nicole Moreno, conocida como Luli, para acercarse a Manuel Neira, exesposo de Pamela Díaz.

"Me acuerdo que estábamos en una discoteque y le pedí a Luli que me llevara a la parte de atrás de su auto y me llevó con Manuel", relató Barrientos sobre el encuentro.

Posteriormente, contó que dejaron al exfutbolista en su casa y que, en el trayecto, "fue la primera vez que pinchamos (con Manuel) en el auto de Luli. Y ahí la Luli me pasó a dejar a mí a mi casa", afirmó.

Barrientos también entregó detalles sobre aquella noche y explicó que tuvieron que ubicarse en la parte trasera del vehículo debido a la presencia de prensa afuera de la discoteque. "La Luli me salvó, pero no me tiró al maletero con Manuel, sino que en el asiento de atrás. Iba agarrando feliz", bromeó.