Allison Göhler celebró llegada de su novio a importante cargo en el Gobierno

La meteoróloga Allison Göhler celebró la llegada de su novio Aldo Ibani al Gobierno de José Antonio Kast.

El médico fue reciéntemente designado como Seremi de Salud de la Región de Valparaíso por parte del Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones.

"¡Felicitaciones! Eres un gran médico y una maravillosa persona. Sé que pondrás tu inteligencia y noble corazón en esta gestión", celebró el rostro de Chilevisión en sus redes sociales.

Aldo Ibani se tituló en 2022 de médico cirujano en la Universidad de Valparaíso. Pese a ello la Seremi destacó su "destacada trayectoria en atención primaria". "Su perfil combina experiencia técnica y vocación pública, con énfasis en la prevención, la detección precoz y el fortalecimiento de la red de salud regional", agregaron.