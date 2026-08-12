Allison Göhler envió un "palo" a sus colegas meteorólogos: "Yo estudié el tema"

La meteoróloga Allison Göhler envió un mensaje a sus colegas de otros canales por un comentado pronóstico de las "nubes tornádicas" en el norte del país.

"Sí habrá chubascos fuertes y actividad eléctrica. No se descarta incluso la posibilidad de que caiga algún granizo. Lo que sí descarto, y espero no hacer polémica por esto, es el tema de las nubes tornádicas", aseguró cuidadosamente.

Al ser consultada por más detalles, Göhler explicó que "obviamente hoy en día, con el cambio climático, nos puede sorprender y todo puede pasar. Pero yo que estudié el tema y realicé cobertura de tornados, les puedo decir que para la zona norte es muy poco probable".

"Está muy seco el ambiente. Tú necesitas en niveles bajos tener humedad, y eso no está ocurriendo. Uno nunca puede decir que es imposible, pero es muy poco probable", complementó.

Sin dar nombres, Allison Göhler se dirigió directamente "a mis colegas", a quienes "respeto mucho": "En este caso siento que es necesario decir que, bajo esta condición, que es muy poco probable", remató.

En los últimos días fue la meteoróloga Michelle Adams de "Tu día" de Canal 13 quien pronosticó la posibilidad de "nubes tornádicas", las que "cuando están en tierra firme son capaces de generar tornados."