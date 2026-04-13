Américo lanza indirecta a Yamila Reyna en nueva canción: "Te creí, olvidé que eres actriz"

El cantante Américo lanzó una fuerte indirecta contra Yamila Reyna, su expareja, en el primer adelanto de su nuevo álbum "Comunicado Oficial".

A través de redes sociales, el artista compartió un estracto de "Actriz", canción que hace referencia a su relación con la trasandina.

En el clip, donde aparece con el compositor Luis Vega -quien asegura que ya ha escrito más de la mitad del nuevo disco-, el músico le pregunta si ya terminó de escribir el tema que "habla de ella".

"Y me siento estúpido, creí que éramos tú y yo, no había necesidad, quién te dio la autoridad de poner en evidencia nuestra intimidad (...) Tu verdadera cara la mostraste al terminar, pensé que te conocía, que actuación que me vendías, y te creí, olvidé que eres actriz", canta el ariqueño en el vídeo.

Tras el posteo, la voz de "Traicionera" recibió varias críticas de parte de los usuarios de Instagram: "No es un palo, es una barraca,Probablemente si ella no lo hubiera dejado, la habría matado,Asume que te portaste mal", fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el romance entre Reyna y Américo llegó a su fin en febrero, cuando protagonizaron una violenta escena en una estación de servicio. Asimismo, el cantante enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar por parte de la comediante.