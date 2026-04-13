Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Américo lanza indirecta a Yamila Reyna en nueva canción: "Te creí, olvidé que eres actriz"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante presentó un adelanto de su nuevo single, que está lleno de referencias a su expareja.

Américo lanza indirecta a Yamila Reyna en nueva canción:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante Américo lanzó una fuerte indirecta contra Yamila Reyna, su expareja, en el primer adelanto de su nuevo álbum "Comunicado Oficial". 

A través de redes sociales, el artista compartió un estracto de "Actriz", canción que hace referencia a su relación con la trasandina. 

En el clip, donde aparece con el compositor Luis Vega -quien asegura que ya ha escrito más de la mitad del nuevo disco-, el músico le pregunta si ya terminó de escribir el tema que "habla de ella".

"Y me siento estúpido, creí que éramos tú y yo, no había necesidad, quién te dio la autoridad de poner en evidencia nuestra intimidad (...) Tu verdadera cara la mostraste al terminar, pensé que te conocía, que actuación que me vendías, y te creí, olvidé que eres actriz", canta el ariqueño en el vídeo. 

Tras el posteo, la voz de "Traicionera" recibió varias críticas de parte de los usuarios de Instagram: "No es un palo, es una barraca,Probablemente si ella no lo hubiera dejado, la habría matado,Asume que te portaste mal", fueron algunos de los comentarios. 

Cabe recordar que el romance entre Reyna y Américo llegó a su fin en febrero, cuando protagonizaron una violenta escena en una estación de servicio. Asimismo, el cantante enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar por parte de la comediante. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada