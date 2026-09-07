"Ándate a la chu...": Daniela Nicolás se enfrentó a Claudio Michaux en "Fiebre de Canto"

Claudio Michaux, el comediante responsable del react de "Fiebre de Canto", nuevamente protagonizó un tenso momento con una de las participantes del programa de Chilevisión, al enfrentar la furia de Daniela Nicolás.

Todo sucedió cuando Michaux se encontraba conversando con Mariela Montero, quien fue la última eliminada del programa, momento en el que la exMiss Universo Chile y Eva Gómez se acercaron a despedirse de ella.

Fue ahí donde el comediante, entre risas, le dijo a Nicolás que le "encantó" su presentación.

Las risas de Michaux molestaron a la actriz, periodista y conductora de televisión, agarrando con fuerza su micrófono y encarándolo: "Mira, te voy a decir algo porque no tengo paciencia. Primero, andai pelándome que hablo mucho. Segundo, ¿sabís lo que es estar estudiando todos los días para una buena presentación para que tú vengas a burlarte? Es una falta de respeto. Ándate a la chucha".

El comediante optó por tomarse el choque con humor y, al recuperar su micrófono, sostuvo que "lo dijo en un tiempo perfecto, a diferencia de la canción de hoy".