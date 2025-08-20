Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Arenita reacciona a polémica por infidelidad de Karol Lucero: "Que brígido ver..."

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La expareja del comunicador se refirió brevemente a la última controversia de este.

Arenita reacciona a polémica por infidelidad de Karol Lucero:
El exanimador Karol Lucero ha vuelto a causar polémica tras serle infiel a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez. 

Tras confirmar los rumores, Cecilia Gutiérrez, panelista de "Primer Plano", reveló este lunes que la pareja, que contrajo matrimonio hace menos de un año, habría terminado su relación

"Karol y Fran en este momento están separados, ella le dio estos días para que saque las cosas del departamento que comparten en La Dehesa", declaró la comunicadora, señalando que el exlocutor radial estaría considerando dejar Chile a raíz de los escándalos que ha protagonizado este año. 

La reacción de Arenita

En tanto, Natalia "Arenita" Rodríguez, exparticipante de Yingo y pareja de Lucero en ese entonces, salió a pronunciarse al respecto. 

"Qué brígido ver toda la violencia psicológica que me hacía", respodió a la página de Instagram "Tía Marak", que compartió extractos del programa en el que exponían un affaire de Karol Dance en medio de su pololeo con Rodríguez. 

Bajo esta línea, Arenita -que reside actualmente en Dinamarca junto a su hija y esposo de dicha nacionalidad- añadió: "Espero que no le esté haciendo lo mismo a su esposa"

Cabe recordar que, durante la emisión del extinto espacio juvenil, la relación entre Karol y Natalia fue bastante mediática, terminando en 2009 después de que este le fuera infiel con su compañera Faloon Larraguibel. 

