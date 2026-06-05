Aseguran que Canal 13 está "furia" con Pamela Díaz por presunta "traición" con la competencia

Una profunda crisis interna sacudiría a Canal 13 tras destaparse una presunta molestia de los altos mandos con Pamela Díaz.

De acuerdo a lo revelado en el programa "Zona de Estrellas" (Zona Latina), el escándalo estalló luego de que "ONCE" -el canal de streaming de la animadora- cubriera el lanzamiento del nuevo reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2".

"Tiene que ver con una especie de traición. Por tercera vez en este año, el corazón de Canal 13 está destruido por Pamela Díaz", partió diciendo Camila "Camilísima" Campos.

Bajo esta línea, la panelista detalló que en la estación televisiva "están indignados (...) porque Pamela Díaz, con su canal de Youtube, fue a cubrir el lanzamiento de la competencia directa, cuando se sabe que es un tema sensible, porque a 'Vecinos al Límite' le está yendo mal".

Por su parte, el estilista Javier Fernández se sumó a la discusión señalando que en la señal de Inés Matte Urrejola están indignados porque la modelo le estaría "haciendo la pata" a Mega, con la supuesta intención de migrar a dicha estación en el futuro o lograr que contraten los servicios de su productora multimedia.

Pese a sus proyectos paralelos, Díaz es rostro oficial de Canal 13 desde su arribo en 2024 para liderar el espacio "Hay que decirlo" junto a Ignacio Gutiérrez.