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Tópicos: Magazine | Personajes

Aseguran que Mauricio Pinilla tendría propuesta para reality internacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista habría llamado la atención en el extranjero tras su insólita presentación en "Fiebre de Canto".

Aseguran que Mauricio Pinilla tendría propuesta para reality internacional
 Captura Chilevisión
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La particular presentación de Mauricio Pinilla en "Fiebre de Canto" habría traspasado las fronteras y llamado la atención en el extranjero, luego de que el exfutbolista se volviera viral tras interpretar "Si tú no vuelves", de Miguel Bosé.

Y es que, solo días después de que la popularidad del registro explotara en redes sociales, el mismo cantante español se sumó al fenómeno y compartió en TikTok un video utilizando el audio de la presentación, aumentando la repercusión que tuvo el particular momento.

Asimismo, el exseleccionado nacional habría despertado el interés de un reconocido reality español, ya que, según señaló Maxi Fuentes en el programa "No es lo mismo", de TV+, estaría siendo reclutado para un reality internacional.

"A propósito de que Miguel Bosé lo repostea y hace este reel, Mauricio Pinilla habría recibido o estaría recibiendo un mail... estaría siendo contactado para conversar inicialmente con la producción de 'La Isla de las Tentaciones'", afirmó el panelista.

Posteriormente, Fuentes agregó: "Mira qué bien te hizo cantar mal, Mauricio. Mira qué bien te hizo que hicieras el ridículo, Mauricio".

"La Isla de las Tentaciones" es un reality español en el que distintas parejas ponen a prueba sus relaciones mientras conviven por separado con un grupo de solteros y solteras. Por ahora, la eventual participación de Pinilla no ha sido confirmada por la producción ni por el propio exdeportista.

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