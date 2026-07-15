Así reaccionaron en El Golf ante la llegada de su "nueva vecina" Naya Fácil
La influencer compró un lujoso penthouse de tres pisos en Las Condes.
El penthouse estaba a la venta por 44.000 UF, alrededor de $1.740 millones.
La influencer compró un lujoso penthouse de tres pisos en Las Condes.
El penthouse estaba a la venta por 44.000 UF, alrededor de $1.740 millones.
Con sorpresa, humor y hasta rechazo reaccionaron los vecinos del barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, luego de conocerse que Naya Fácil adquirió un penthouse de tres pisos en el exclusivo sector.
Por medio de la aplicación Sosafe, los vecinos de El Golf tuvieron dispares reacciones ante la llegada de la "nueva vecina", desde alertas muy negativas y despectivas hasta opiniones positivas de seguidores de la creadora de contenido.
De acuerdo con lo informado por The Clinic, estos fueron algunos de los comentarios:
La figura de Internet reveló que la transacción fue al contado, ya que "ningún banco me quiso dar un crédito hipotecario y lo logré igual".
Estaba a la venta por 44.000 UF (alrededor de $1.740 millones) y los gastos comunes de la vivienda ascienden a $1.8 millones mensuales, mientras que las contribuciones alcanzarían la suma de $4.8 millones cada cuatro meses.