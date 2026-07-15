Así reaccionaron en El Golf ante la llegada de su "nueva vecina" Naya Fácil

Con sorpresa, humor y hasta rechazo reaccionaron los vecinos del barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, luego de conocerse que Naya Fácil adquirió un penthouse de tres pisos en el exclusivo sector.

Por medio de la aplicación Sosafe, los vecinos de El Golf tuvieron dispares reacciones ante la llegada de la "nueva vecina", desde alertas muy negativas y despectivas hasta opiniones positivas de seguidores de la creadora de contenido.

De acuerdo con lo informado por The Clinic, estos fueron algunos de los comentarios:

"¿Cacharon la nueva vecina influencer que llegó a vivir al barrio? ¿Opiniones?"

"¡Tenemos de vecina a la Naya Fácil! Jajaja, buenos vecinos están llegando. Pasamos de Iván Martínez a la Naya"

"Bienvenida Naya!"

"Seremos los golfilines"

"La que puede, puede. ¿Y la que no? Comenta?".

"Cagamos se vino a vivir la Naya Fácil a El Golf"

"Ctm, hay que seguir subiendo nomás, a Vitacura mínimo"

"Un cabaret en el Cerro San Luis"

"Se acabó la tranquilidad en este barrio"

"Opino que traerá todo el flaiterío y ordinariez, básicamente"

"Gente humilde con prejuicios, y el domingo van a la iglesia"

"Vivan y dejen vivir. Mientras la mujer no se meta con el espacio personal de alguno, da igual"

"En qué les afecta… no tiene nada de malo"

La figura de Internet reveló que la transacción fue al contado, ya que "ningún banco me quiso dar un crédito hipotecario y lo logré igual".

Estaba a la venta por 44.000 UF (alrededor de $1.740 millones) y los gastos comunes de la vivienda ascienden a $1.8 millones mensuales, mientras que las contribuciones alcanzarían la suma de $4.8 millones cada cuatro meses.