Autopsia de hijo de Cindy Crawford queda sin causa determinada: surge antecedente con ketamina

La autopsia de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, ya fue completada, pero la causa y la manera de su muerte todavía no han podido ser determinadas, por lo que las autoridades deberán realizar exámenes adicionales para esclarecer lo ocurrido.

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el joven de 27 años falleció el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. Gerber fue declarado muerto a las 09:45 horas por los paramédicos que acudieron al lugar.

Según el organismo forense, un médico realizó el examen correspondiente y dejó pendiente tanto la causa como la manera de muerte debido a que se solicitaron pruebas adicionales. La entidad también advirtió que estos procedimientos pueden tardar algunos meses en esclarecer un fallecimiento.

La presunta receta de ketamina

En medio de la investigación, TMZ informó que un médico de Gerber le habría recetado ketamina pese a conocer sus antecedentes de adicción, situación que habría generado molestia entre sus amigos cercanos. Incluso, personas de su entorno consideraron que el especialista debería ser investigado.

De acuerdo con los antecedentes citados por el medio, la ketamina era un "problema recurrente" para el joven.

Además, personas que estuvieron con él durante las horas previas a su muerte señalaron que "parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia en el centro de rehabilitación", por lo que la policía estaría indagando cómo llegaron esas drogas al recinto.

En los últimos meses, Gerber también había recurrido a tratamientos alternativos para enfrentar sus problemas de adicción, entre ellos la ibogaína, sustancia psicoactiva sobre la que habló en sus redes sociales y que, según sus propias palabras, lo "tenía aterrado". Pese a estos antecedentes, la causa de su muerte todavía no ha sido determinada oficialmente y se requieren nuevos exámenes para establecer qué ocurrió.