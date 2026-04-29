Barry Keoghan negó haberle sido infiel a Sabrina Carpenter

El actor Barry Keoghan negó haberle sido infiel a la cantante Sabrina Carpenter y pidió que la gente deje de atacarlo por una "narrativa" que es completamente falsa.

La pareja mantuvo una relación sentimental entre 2023 y 2024, cuyo quiebre estuvo marcado por rumores de una infidelidad por parte del irlandés, desatándose una polémica que lo llevó a alejarse de las redes sociales ante los constantes ataques de fans de la ganadora del Grammy, además de mantenerse fuera de los focos públicos durante un tiempo.

"He estado evitando todo. Salí de Instagram y de mis perfiles en las redes sociales. Dejé de ir a eventos. Dejé de salir con gente (…) Es porque circulaba una narrativa que realmente nunca se había abordado, una narrativa que no es cierta y de la que nunca he confirmado ni dicho nada", aseguró el nominado al Oscar al participar del podcast "Friends Keep Secrets" junto a Benny Blanco.

Aunque evitó mencionar el nombre de Carpenter, sí se refería su ex al hablar de la "narrativa" pasada y, de paso, sostuvo que toda especulación sobre las relaciones entre celebridades tiende a "ser amplificada".

"No estoy pidiendo a la gente que se haga fan mío o que le guste lo que hago, pero sí les pido que dejen de sacar conclusiones precipitadas, que dejen dejarse llevar por esta narrativa y que dejen de atacarme y de desprestigiarme de cualquier forma. Es sencillamente repugnante, vil", aseguró.

Durante su paso por Chile en Lollapaloolaza 2026, Carpenter tuvo una íntima conversación con sus seguidores para presentar en vivo por primera vez "Never Getting Laid", perteneciente a su último LP e inspirada en el fin de su relación con Keoghan.