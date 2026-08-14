Marité Matus e investigación contra Camilo Huerta por tráfico de drogas: "No me sorprende"

La empresaria Marité Matus se refirió a la investigación por tráfico de drogas que pesa en contra de su exmarido Camilo Huerta.

Este jueves se conoció de un masivo operativo entre las regiones de Antofagasta y Aysén para desbaratar a una organización que comercializaba marihuana a través de dispensarios nacionales, y en la cual aparece el nombre del chico reality.

Al ser consultada por el programa "Zona de Estrellas", Matus respondió a través de un mensaje: "Qué fuerte la noticia, pero no me sorprende, te juro que no me sorprende", aseguró.

En esa línea Marité Matus señaló que "yo no tengo nada que ver, estoy tranquila".