Carabineros asegura que Camilo Huerta incumple medida de arresto domiciliario

Tras realizar una visita al domicilio registrado durante el juicio, efectivos de Carabineros alertaron que Camilo Huerta se encuentra incumpliendo la medida de arresto domiciliario en el marco del caso "Imperio de Ámsterdam".

Según información de Mega, dicha situación consta en un oficio de la 33ª Comisaría de Ñuñoa donde además se constata que la dirección que Huerta entregó para estos efectos corresponde a un local comercial de la cadena OXXO.

"Personal policial de esta Unidad concurrió al lugar indicado, verificando que la dirección antes mencionada corresponde a un local comercial 'OXXO'", precisa el mencionado documento.

De acuerdo a los efectivos policiales una trabajadora del recinto indicó que Camilo Huerta no era una persona conocida en el lugar. Además de testimonios, el oficio de Carabineros incluyen fotos que dan cuenta de la presencia del local comercial en Avenida Irarrazabal 2266.

Por ahora los antecedentes fueron remitidos al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.