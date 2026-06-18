Carla Ballero por millonaria deuda laboral: "Nunca quise llegar a una cosa así"

La modelo Carla Ballero rompió el silencio y se refirió a la demanda laboral presentada por Sandra Navarro, su exasesora del hogar.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la figura televisiva debe una liquidación laboral que se arrastra por años y que superaría los $45 millones.

Asimismo, la justicia dictaminó el embargo de los bienes de la panelista de farándula, autorizando además el uso de la fuerza pública y un eventual allanamiento en caso de que existiera una oposición para llevar a cabo el procedimiento.

El mea culpa de Carla Ballero

En conversación con "Zona de Estrellas", Ballero sostuvo que ambas partes ya se encuentran en conversaciones para resolver el conflicto de manera legal.

"Tengo órdenes de no hablar", partió indicando, aunque matizó aclarando que "ya están en contacto las partes y para llegar a un arreglo, que es lo más importante en estos momentos".

"Evidentemente yo nunca quise llegar a una cosa así; fue muy sorprendente para mí", complementó la panelista sobre el caso que se originó en 2019, período que coincidió con un complejo momento de salud personal que incluyó su ingreso a un centro de rehabilitación. "Esto pasó en 2019 y justo después a mí me internan; entonces, después yo algún día lo voy a poder explicar", sostuvo.

Finalmente, la comunicadora reconoció la responsabilidad del asunto, argumentando que "uno se tiene que hacer cargo y a veces en la vida pasan cosas", para luego concluir que en dicha época "no tuve idea, abandoné el mundo, digamos".