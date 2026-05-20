Castell lanza dura crítica a Elfenbein: "Justifica y promueve el terrorismo israelí"

El fotógrafo y figura mediática Jordi Castell usó sus redes sociales para expresar una dura crítica contra un excompañero de trabajo, el animador de televisión Julián Elfenbein, con el que "no volvería a trabajar, y la razón es bien sencilla".

Según el panelista de TV+, pese a que trabajó en dos ocasiones con actual rostro de CHV, recodándolo como alguien "generoso y empático", hoy en día hay una profunda diferencia debido a su origen, y no por razones políticas, enfatizó.

"Acá de nuevo, dando la cara, siendo frontal y lo más claro posible, porque esta vez quiero hablar de Julian Elfenbein. Sí, es cierto que fuimos compañeros de trabajo, dos veces, y tengo puras buenas palabras para hablar de esos momentos: generoso, empático. Ha pasado el tiempo y nos vemos envueltos en un lío mediático, en el que quiero aclarar por qué. Voy a atar cabos. Hace un tiempo atrás me invitaron a un podcast y me preguntaron con qué excompañero no volvería a trabajar y, efectivamente, dije que con Julián; y la razón es bien sencilla", explicó.

Castell agregó: "Esto no es una postura política, no es una bandera de lucha y es algo mucho más sencillo: tengo valores, no quiero involucrar a gente inocente, no quiero ser cómplice de cosas con las que no tengo nada que ver con mis raíces. Y así como no podría volver a compartir un estudio o un formato laboral, no podría volver a sentarme en una mesa con alguien que justifica y promueve el terrorismo israelí".

"Es mucho más sencillo y más fácil, mi segundo apellido es Abusleme, descendiente directo de palestinos", enfatizó.

De ascendencia judía, Elfenbein ha revelado que su origen ha motivado amenazas y que incluso por éstas decidió ausentarse de la Teletón 2023.

¿Por qué Jordi Castell habló de Julián Elfenbein?

La publicación de Jordi Castell se da a raíz del mismo "lío mediático" que mencionó en su video, pues hace unas semanas dijo el programa "Tal Cual" que había un caso importante en el mundo del espectáculo, pues existe un animador de televisión "involucrado con menores de edad, con excesos de droga, incluso con adicciones que están siendo peligrosas".

Aunque explicó que no daba el nombre porque se trata de un caso que ya está en la justicia, en diversos programas de farándula se especuló con que Castell se refería justamente a Elfenbein.

"Si va a haber gente en los programas de farándula que, para justificar su desprolijidad, (van a estar) juntándonos en un lío mediático, yo la verdad no me puedo hacer cargo de eso; como tampoco puedo estar dando explicaciones a todos los animadores que se ofuscan o se sienten identificados con lo que yo estoy contando... allá ellos con la necesidad que tienen de estar opinando de todo", remató.