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Tópicos: Magazine | Personajes

Cata Vallejos analizó su derrota en Miss Universo Chile: "Me comieron los nervios"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ex "Calle 7" hizo un potente mea culpa tras la final y reconoció la presión que sintió en el escenario.

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Catalina Vallejos analizó su participación en Miss Universo Chile 2026, certamen donde obtuvo el tercer lugar representando a Pucón.

En conversación con el programa "Primer Plano" de Chilevisión, la exintegrante de Calle 7 hizo una autocrítica sobre el tramo decisivo de la competencia: "Siento que en lo último, de la última etapa de todo este concurso, estuve floja en realidad y soy superautocrítica en ese sentido".

Respecto a las críticas por su respuesta en la ronda de preguntas, la modelo aseguró que le faltó preparación para enfrentar esta etapa: "Yo creo que lo contesté, quizás no con la fluidez que pedían o que se necesitaba, con la seguridad. Yo creo que me comieron mucho los nervios, pero la contesté".

En esa misma línea, la comunicadora explicó que el manejo frente al jurado resultó ser una de sus mayores dificultades en la jornada final del concurso de belleza.

Pese al resultado, Vallejos reconoció el triunfo de la candidata que terminó quedándose con la corona nacional: "Y de todas maneras me ganó con creces la Domi", expresó en referencia al desempeño de Dominga López.

De esta forma, la participante cerró su paso por el certamen asumiendo que la falta de preparación en la etapa final y la presión del momento terminaron por condicionar su participación.

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