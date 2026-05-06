Cata Vallejos regresa al Miss Universo tras ser expulsada: Ahora representará a Pucón

La influencer Cata Vallejos volvió a la competencia del Miss Universo Chile 2026 luego de haber sido destituida por la comuna de La Reina por un supuesto "incumplimiento de obligaciones".

La ex "Calle 7" consiguió entrar nuevamente tras imponerse en la etapa de repechaje que se celebró este martes. "Las segundas oportunidades sí existen", destacó la cuenta de Instagram de la competencia, donde se informó del triunfo de Vallejos.

En esta oportunidad Cata Vallejos representará a la comuna de Pucón. Scarlette Hermosilla de Lo Barnechea, Jopi Flores de la Antártica y Javiera Pino de Huechuraba también obtuvieron su paso a la siguiente fase.

El Miss Universo Chile presentará el próximo 9 de mayo a las 30 candidatas que optarán a representar al país en la competencia global.