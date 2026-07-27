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Christell Rodríguez dio a luz a su primer hijo: "Todo se ha dado de maravilla"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La ex "Rojo" celebró que "salió todo excelente" en la llegada de su bebé.
La ex "Rojo" celebró que "salió todo excelente" en la llegada de su bebé.
La cantante Christell Rodríguez celebró en redes sociales el nacimiento de su primer hijo, a quien bautizó como Valentino.
"Gloria a Dios porque salió todo excelente. Ya pasamos nuestra primera noche y gracias a Dios todo se ha dado de maravilla", aseguró la ex "Rojo" en redes sociales.
La artista agregó que su bebé "nació por césarea finalmente", y que pesó 3.2 kg y midió 50,5 centímetros.
El padre del niño es el el diseñador gráfico digital y mánager de producción Roberto Parra, con quien Christell contrajo matrimonio en 2023.