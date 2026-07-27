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Tópicos: Magazine | Personajes

Christell Rodríguez dio a luz a su primer hijo: "Todo se ha dado de maravilla"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ex "Rojo" celebró que "salió todo excelente" en la llegada de su bebé.

Christell Rodríguez dio a luz a su primer hijo:
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La cantante Christell Rodríguez celebró en redes sociales el nacimiento de su primer hijo, a quien bautizó como Valentino.

"Gloria a Dios porque salió todo excelente. Ya pasamos nuestra primera noche y gracias a Dios todo se ha dado de maravilla", aseguró la ex "Rojo" en redes sociales.

La artista agregó que su bebé "nació por césarea finalmente", y que pesó 3.2 kg y midió 50,5 centímetros.

El padre del niño es el el diseñador gráfico digital y mánager de producción Roberto Parra, con quien Christell contrajo matrimonio en 2023.

Nació el hijo de Christell

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