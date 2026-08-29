¡Grande! Katherinne Wollermann conquistó el tricampeonato mundial de Para canotaje

La chilena Katherinne Wollermann volvió a hacer historia en el deporte nacional con su tercer título mundial consecutivo de para canotaje, tras imponerse en Poznan, Polonia, este sábado.

Wollermann se colgó el oro de la categoría KL1 200 metros con un tiempo de 52.23 segundos, a 1.69 segundos de la china Maosan Xie (ganadora del bronce en 2025) y 1.97 por delante de la canadiense Brianna Hennessy, quien cerró el podio.

"Fue una carrera muy emocionante y difícil. Sacamos oro. Es muy importante para mi, es mi tercer oro mundial. Estoy muy agradecida del cuerpo técnico y médico. Esto se lo dedico a mi familia y a todo Chile, que son lo más grande", señaló la campeona olímpica en París 2024 luego de su nuevo triunfo mundial.

De esta manera, Wollermann añadió un nuevo oro en la cita planetaria a sus conquistas en Szeged 2024 y Milán 2025 para ratificar su condición de referente internacional.

Por otro lado, Franco Gutiérrez clasificó a la final de KL2 200 metros al ganar su tanda semifinal con un tiempo de 42.49 segundos. La definición del chileno se desarrollará este domingo 30 de agosto a las 04:28 horas de Chile (08:28 GMT).