Puente Alto: Adolescente murió al ser atacado con 20 balazos en la vía pública

Un joven de 17 años fue asesinado a disparos en plena vía pública en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurriódurante la madrugada, cuando el adolescente caminaba por calle Queilen y fue abordado por un grupo de sujetos a bordo de un vehículo, que le dispararon en al menos 20 oportunidades.

La fiscal Camila López, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que el joven recibió "un impacto balístico en la parte cervical de su cuerpo y falleció. Algunos sujetos habrían pasado en un vehículo y realizado diversos disparos en contra de la víctima".

La víctima fue auxiliada por un amigo, quien lo trasladó al SAPU Raúl Silva Henríquez, donde pese al esfuerzo médico perdió la vida producto de sus heridas.

Se desconoce si esta persona se encontraba con la víctima al momento del ataque o llegó posteriormente, mientras que en el lugar se encontraron al menos 20 evidencias balísticas.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI realizar las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.