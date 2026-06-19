Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago18.2°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Crece la familia: Anne Hathaway muestra su nuevo embarazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz espera su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman.

Crece la familia: Anne Hathaway muestra su nuevo embarazo
 Anne Hathaway/Instagram

La actriz acompañó el anuncio con la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La actriz Anne Hathaway sorprendió al anunciar este viernes que está a la espera de su tercer hijo, luciendo su nuevo embarazo mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

La protagonista de "El Diablo Viste a la Moda 2" y "El Diario de la Princesa" confirmó que se encuentra esperando su tercer hijo junto a Adam Shulman, su esposo.

Acompañada por la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis, la intérprete de 43 años oficializó su embarazo luciendo un elegante vestido blanco, sonriendo y abrazando su panza.

Hathaway y Shulman, que se casaron en 2012, ya tiene dos niños, Jonathan de 10 años y Jack de 6, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente.

La actriz volverá a los cines el próximo 16 de julio al dar vida a "Penélope" en la adaptación del poema épico "La Odisea", dirigida por Christopher Nolan.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada