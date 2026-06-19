Crece la familia: Anne Hathaway muestra su nuevo embarazo

La actriz Anne Hathaway sorprendió al anunciar este viernes que está a la espera de su tercer hijo, luciendo su nuevo embarazo mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

La protagonista de "El Diablo Viste a la Moda 2" y "El Diario de la Princesa" confirmó que se encuentra esperando su tercer hijo junto a Adam Shulman, su esposo.

Acompañada por la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis, la intérprete de 43 años oficializó su embarazo luciendo un elegante vestido blanco, sonriendo y abrazando su panza.

Hathaway y Shulman, que se casaron en 2012, ya tiene dos niños, Jonathan de 10 años y Jack de 6, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente.

La actriz volverá a los cines el próximo 16 de julio al dar vida a "Penélope" en la adaptación del poema épico "La Odisea", dirigida por Christopher Nolan.