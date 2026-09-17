Crece la familia: Millie Bobby Brown recibe a su segundo hijo vía adopción

La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi habrían decidido agrandar la familia.

De acuerdo a People, una fuente reveló que la estrella de "Stranger Things" y el hijo de Jon Bon Jovi ya tendrían a su segundo hijo a través de adopción.

Si bien, representantes de la pareja declinaron a hacer comentarios, la misma intérprete compartió recientemente un vídeo donde se le ve de espaldas sosteniendo a una pequeña niña, adoptada por el matrimonio en 2025.

En tanto, Bongiovi camina a su lado con un portabebés sujeto al pecho, donde llevaría al nuevo integrante de la familia.

Pese a no hacer recientes declaraciones, la artista comentó hace un tiempo en el podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" que siempre había querido adoptar.

"Era parte de mis sueños de infancia", compartió en aquel entonces. "Cada vez que estaba en casa, con unos 5 o 6 años, mis padres me decían: 'Tenías tus muñecas'. Todas eran adoptadas. Yo nunca tuve ninguna. Y nunca fingí estar embarazada".

Respecto a la idea de tener hijos biológicos, Brown declaró: "No es que no quiera. Ojalá algún día eso forme parte de mi futuro (...) La adopción es amor, la adopción es para siempre".