CriticasQLS: Cesarito destrozó libro de Sammis Reyes y redes enloquecieron

El popular influencer y comunicador digital César Huispe, conocido como CriticasQLS o Cesarito, publicó una reseña del libro escrito por Sammis Reyes y revolucionó las redes sociales con este contenido.

A través de un video de más de 40 minutos, Cesarito abordó el texto "Elige o elegirán por ti" que Reyes editó junto a la editorial Zig-Zag a mediados de este año, y en el que prometía volcar "años de aprendizajes, desafíos y conversaciones que hoy cobran sentido al poder compartirlas".

En su clip Huispe comparte reflexiones sobre la sociedad, pero también analiza el evento de lanzamiento del libro y el contenido de este. "La manera más correcta de resumir el libro es que es un relato conformado en gran parte por hechos objetivamente falsos, molestos subtextos religiosos y, sobre todo, falacias argumentativas", criticó.

Si bien estuvo de acuerdo con Sammis Reyes en que "las redes sociales están diseñadas de una manera adictiva y que el morbo ha llegado demasiado lejos", el influencer le recomendó a su colega que "podrías aportar alejándote de estos espacios nefastos".

"A pesar de que me queda claro que Sammis Reyes es un terrible buen atleta, está claro que es un muy mal escritor", agrega CriticasQLS.

También analizó el la figura pública del exdeportista y señaló que "parte de esta arrogancia que se le adjudica a Sammis Reyes, no tiene que ser con su físico o su estancia en la NFL, sino que tiene el perfil de 'Crypto bro', de mente de tiburón, vende humo, estafador".

En apenas dos días de su publicación el video de CriticasQLS analizando el libro de Sammis Reyes acumula casi medio millón de visitas en Youtube.