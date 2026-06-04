Daniel Alcaíno ante los recortes de Kast: "Es el gobierno de la estupidez"

El actor Daniel Alcaíno lanzó una ácida crítica contra la gestión del presidente José Antonio Kast, quien asumió la presidencia el pasado marzo.

En el programa "La Fuente" (UChileTV), el intérprete cuestionó los recortes presupuestarios del gobierno en áreas como Culturas -donde el ministro Francisco Undurraga propuso reducir un 10% del presupuesto, en vez del 3% recomendado por Hacienda- y otras materias vinculadas al bienestar social.

"Muchos proyectos del CNTV cortados, las platas de algunos colegas actores que trabajaron en el verano en Santiago Off, en otros festivales, corporaciones. ¿Para qué hablar de la memoria? ¿Para qué hablar del Museo de la Memoria? Los museos... Villa Grimaldi está sin presupuesto", denunció Alcaíno.

Bajo esta línea, el artista también apuntó al panorama internacional y al avance de la derecha en la región: "Miramos a Argentina y parece que no estamos tan mal, pero es el mismo modelo, esta cultura del shock, estos presidentes medio locos, extraños, que uno dice: '¿Por qué, si tienen un maní en la cabeza, nos gobiernan?'. Estos gobiernos liberales, Milei, Bolsonaro, Trump, es el gobierno de la estupidez y que va a volver el fascismo".

En cuanto a la estrategia de la actual administración, el hombre detrás de Yerko Puchento afirmó que se trata de "una mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira" y agregó que bajo el mandato actual "hay más delincuencia, hay más asesinatos, hay más secuestros, hay más todo; entonces, no se ha hecho nada, se ha recortado a priori, se le echa la culpa al gobierno anterior".

Finalmente, Alcaíno enfatizó en la necesidad de educar a la población frente a este escenario político y la desinformación: "Hay mucha ignorancia, por eso nacen esos partidos, 'partidos de la gente' y no son de la gente. Entonces, porque la gente no entiende lo que lee y porque, como decía Simón Rodríguez, 'el que no sabe, cualquiera lo engaña'".