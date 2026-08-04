Daniel Matamala celebró a Francisca Valenzuela: "Mi Wonder Woman"

El periodista Daniel Matamala dedicó un aplaudido mensaje a su pareja, la cantante Francisca Valenzuela, celebrando a "mi Wonder Woman" (Mujer Maravilla) por sus logros artísticos.

Al compartir una serie de postales de junio y julio en su cuenta de Instagram, el rostro de Chilevisión no solo recordó su cobertura del Mundial 2026, sino que también festejó los recientes hitos de la cantautora, que acaba de lanzar su nuevo álbum "Maldita".

"Mi Wonder Woman Francisca Valenzuela premiada en Latin Alternative Music Conference NYC, protagonista y organizadora de (festival) Ruidosa Lincoln Center y lanzando 'Maldita'", escribió Matamala con varias fotos donde se les ve abrazados y comiendo pizza en Nueva York.

La pareja tiene una hija en común, Roma, que nació a fines de 2024.