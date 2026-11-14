"De autogol en autogol…": Carmen Tuitera repasó a Maripán tras de derrota de Chile

La figura de redes sociales Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera, no dejó pasar el autogol de Guillermo Maripán que significó la derrota de Chile ante Colombia en Cali y lo usó para recordar el conflicto judicial que mantiene con el seleccionado nacional.

"Maripan de autogol en autogol en su vida. 16 de diciembre lo formalizan por ser machito agresor de mujeres. No olvidar", compartió en sus historias de Instagram.

El defensa de Inter de Porto Alegre enfrenta una denuncia de Castillo por difusión de contenido íntimo, causa que data de abril de 2025, cuando la también escritora presentó una querella por violación de la vida privada y difusión de registros de carácter sexual sin consentimiento.

En un principio, los hechos fueron negados por el entorno del jugador, pero luego él mismo reconoció ante la Fiscalía haber actuado en "un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento"; tras lo cual respondió judicialmente con una demanda civil.