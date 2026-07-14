Maripán será formalizado por difundir contenido sexual sin consentimiento

El futbolista y seleccionado nacional Guillermo Maripán será formalizado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la investigación por el delito de exhibición y difusión de contenido sexual sin consentimiento.

Según el documento judicial, al que tuvo acceso Cooperativa, el jugador del Inter de Porto Alegre deberá acudir al Centro de Justicia de Santiago el próximo 30 de septiembre.

La programación de esta audiencia se concretó luego de que la Fiscalía de Género Oriente solicitara la instancia al tribunal tras acoger la querella presentada por Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera", quien denunció al deportista por la divulgación de registros íntimos sin su autorización.

Respecto a este paso judicial, la influencer y escritora declaró a nuestro medio que "ningún hombre tiene el derecho de usar la intimidad de una mujer para humillarla".

"Espero que Guillermo Maripán y todos los hombres como él entiendan que hoy las víctimas no tenemos miedo. Y que por nuestra verdad estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias", añadió Castillo.

Cabe recordar que, en abril de este año, Maripán admitió ante la Justicia haber enviado la imagen íntima de la autora de "Weona, tú podí" al portal Infama, limitándose a catalogar la acción como "un error".