¿De qué murió Hayden Panettiere? Autopsia reveló larga lista de drogas

A poco más de un mes de su fallecimiento, la morgue del condado de Greenville reveló los resultados de la autopsia a la actriz Hayden Panettiere.

Si bien se conocía que la artista murió por la ingesta de drogas, se desconocía qué tipo de sustancias había consumido.

Entre las drogas encontradas en sus restos se encuentran el popular fentanilo, Alprazolam, un relajante muscular llamado Methocarbamol y un medicamente para tratar la esquizofrenia y los desordenes bipolares llamado Quetiapina.

Actualmente la muerte de Panettiere se encuentra siendo investigada por la Administración de Control de Drogas (DEA).