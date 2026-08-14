Diego Urrutia recordó la trágica muerte de su hermano mayor: "Fue porque le pegaron"

El comediante Diego Urrutia habló sobre un duro episodio familiar y se sinceró acerca de la desconocida muerte de su hermano mayor.

Durante su visita en el podcast "En el ojo" de Rosario Bravo y José Miguel Viñuela, el humorista triunfador de Viña se refirió a este fatídico episodio que ocurrió cuando él tenía 15 años.

"Teníamos 10 años de diferencia y era una especie de papá", señaló Urrutia, que luego precisó que "él murió porque le pegaron, golpe de puño y pies".

"Fue al otro día de un carrete, en la tarde. Le dijeron 'oye, conversemos' y pasó. A nosotros nos avisaron y nos dijeron que lo habían asaltado. Llegamos al hospital y estuvimos 24 horas, él estaba con muerte cerebral", detalló.

"En Temuco fue conocido el caso porque él era periodista y había entrado a trabajar al matinal de allá (...) La gente ya lo conocía un poquito y después pasó esto y apareció en todos los diarios. Fue noticia nacional", agregó Diego Urrutia.

El responsable de la muerte de Mario Urrutia, hermano de Diego, fue sentenciado a cuatro años de libertad vigilada.