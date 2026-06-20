Dua Lipa brilla en las imágenes de su boda con Callum Turner

La cantante Dua Lipa deslumbró con nuevas imágenes de su boda con el actor Callum Turner.

Mediante su cuenta de Instagram, la artista compartió postales de la celebración en Sicilia, Italia, con la descripción: "Sr. y Sra.".

En las fotografías, se puede ver a la intérprete de "Be The One" luciendo un lujoso vestido de Chanel Alta Costura, con espalda descubierta y detalles de cristales.

El diseño, confeccionado por el taller Atelier Montex, requirió 1.155 horas de trabajo en bordado, llevando 480.000 cuentas y 25.000 plumas a lo largo de una cola de dos metros, detalló Vogue.

La estrella pop y el intérprete contrajeron matrimonio el pasado 31 de mayo en una íntima ceremonia, celebrada en el registro civil Old Marylebone Town Hall de Londres.

Posteriormente, la pareja tuvo una celebración de tres días en Palermo, que contó con la presencia de figuras como Elton John, Kevin Parker, Charli XCX, Donatella Versace, entre otros.